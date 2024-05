Miki Nadal conecta, como cada día, con el plató de Más Vale Tarde para conocer el avance de la última hora informativa que tratarán en el programa; donde se encuentra a Iñaki López "solo frente al mundo".

"Estoy solo, no porque Cristina Pardo no sepa tomar las rotondas, como el vuestro; sino porque se ha ido a ver a Nadal", no duda en responder el presentador de Más Vale Tarde en referencia a Dani Mateo, que ha tenido un accidente de coche y por eso se encuentra ausente. Unas palabras que provocan las risas en el plató de Zapeando, especialmente en Miki Nadal.

En este vídeo, Iñaki López explica que la pamplonica se ha ido a la capital italiana ya que "este sábado juega Rafa Nadal el máster de Roma y no le había visto nunca antes". "Vive secretamente enamorada de él, hasta ahora, que acabo de confesarlo yo", espeta el presentador en este vídeo, donde aprovecha la ocasión para cargar también contra el tenista: "O lo ve este año, o el que viene lo va a ver ya en la residencia jugando a petanca. Tenía que ser ya este año ante la tesitura del juego del muchacho", suelta. Puedes ver este momentazo al completo en el vídeo principal de la noticia.