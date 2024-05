Desde hace varios días, Zapeando ha sufrido un pequeño cambio: su presentador habitual, Dani Mateo, no está al frente del programa. Hemos podido ver a Miki Nadal o Valeria Ros sustituyéndolo. Pero, ¿qué le ha pasado al presentador?

Para despejar todas las dudas, ha sido el propio Dani el que ha conectado en directo con Zapeando para explicar el porqué de su ausencia. "La gente quiere saber", le dice Miki. Como cuenta Dani, "estoy 'fastidiaete'". "Tuve un pequeño percance con el coche y entonces me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisura en el esternón", explica. "No me permite moverme, es algo que yo no hago habitualmente...", añade.

Para Dani, una de las mejores cosas de no poder presentar es que se ha dado cuenta de que "Miki ha recuperado el vigor, está dándole un ritmo al programa". "A mí me dan un guion y tengo que gastarlo", se justifica. "No me puedo reír, que me duele", le pide Mateo.

"¿Podemos añadir las rotondas a tu lista de enemigos?", le pregunta Quique Peinado. "Fue más culpa mía que suya, la rotonda llevaba su derecha", afirma Mateo. "No soy bueno tampoco conduciendo", concluye.