Dani Mateo conecta, como cada día, con el plató de Más Vale Tarde donde le esperan Iñaki López y Cristina Pardo con la última hora de la actualidad informativa. "Estoy deseando saber qué opinan de tu look, Torito, la pareja de presentadores más guapa de la televisión", comenta el catalán.

Un look al que Iñaki López no puede evitar hacer referencia: "A mí me han confundido en un par de ocasiones con Jaimito Borromeo y no le doy esa importancia", espeta provocando las risas de su compañera; y añade, en tono irónico, que su "peluquero es el de seguridad que abre la puerta a los autobuses de público de Sonsoles Ónega".

Una ocasión que Dani Mateo no desaprovecha para meterse con el presentador: "A ti parece que te peine tu madre con saliva". Dale al play y no te pierdas esta divertida 'lluvia de dardos' entre los presentadores de ambos programas. ¡Te reirás mucho con ellos!