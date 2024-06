El entrenador Jürgen Klopp deja el Liverpool. El alemán, que seguirá vinculado al club inglés con otro cargo, se va teniendo el cariño y admiración de todos los aficionados gracias a todos los títulos que ha logrado el equipo dirigido por Klopp.

Y, quizá eso es lo que ha llevado a un aficionado de Hong Kong a tatuarse el rostro del míster en su pecho. En las imágenes se puede ver como como el hombre se ha realizado un tatuaje hiperrealista del rostro del entrenador alemán a todo color. "Ostras, pero es Klopp volviendo de una boda...", afirma Dani Mateo tras ver el dibujo.

"¿No creéis que deberíamos parar el momento de tatuarnos caras y nombres?", se pregunta Ares Teixidó. "Y en general, tatuarse, si ves el mío...", responde Dani. "A mí el mío no me gusta mucho pero, no me importa porque se que, con el tiempo, me irá gustando más", añade. A pesar de la insistencia de los zapeadores, no quiere confesar cuál es ese tatuaje.