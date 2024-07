En un video que se ha vuelto viral, el joven explica su innovadora decisión: "Fui a hacerme una liposucción y me quitaron unos 400 gramos de grasa. Iban a tirarla como residuo médico, pero les pregunté si me la podía quedar porque siempre he querido hacer jabón."

Las imágenes del proceso han dejado a los zapeadores y a los comentaristas impresionados. Dani Mateo no tardó en expresar su asombro y humor al respecto: "Este chaval es más rata que yo. Vale que los jabones son caros, pero hombre…".

Por su parte, Ares Teixidó ofreció una perspectiva diferente, defendiendo la iniciativa del joven: "Lo veo bien, pues las liposucciones son caras y hay que aprovechar todo." Mientras Eugene también comentó sobre el video, mencionando que le recuerda a los videos de la tiktoker Roro, quien se especializa en hacer todo por sí misma.