El aventurero Gotzon Mantuliz visita Zapeando para hablar de su experiencia en la India viendo y fotografiando tigres. Él concretamente estuvo en el parque Nacional Nagarhole, uno de los mejores sitios del mundo para ver al tigre de bengala en libertad.

"Yo por lo que sea me he fijado en otras fotos", sorprende Dani Mateo en el plató de Zapeando, donde muestra las imágenes que han llamado su atención y en las que se ve al vasco totalmente desnudo a excepción de un bañador que dejaba poco a la imaginación: "Me he quedado loco viéndote así".

"Cuándo pasaste más miedo, ¿al pasar delante de los tigres o de las mujeres del pueblo?", pregunta el presentador, que se interese por si tuvo "miedo de ser comido vivo", una ocurrencia que provoca las risas de Gotzon Mantuliz: "Esto es el río y al medio día hacía una calufa increíble y habría unos 40ºC". Y sí, confirma que había cocodrilos porque los vio el "primer día" cuando hizo un safari en barco, pero en la zona en la que él se bañaba "había gente lavando": "Así que pensé que no habría".