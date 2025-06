Dani Mateo reacciona a la salida de plató de Yenesi en 'TCMS': "A lo mejor no se está valorando todo lo bien que lo hace"

El pasado viernes en 'Tu cara me suena' se vivía un momento de gran tensión. La protagonista fue Yenesi, que no dudaba en mostrarse molesta ante las puntuaciones que había recibido del jurado. La participante imitaba a Britney Spears, interpretando su versión del tema de Joan Jett 'I Love Rock ’n’ Roll'".

A pesar de que Yenesi, como es habitual, se esforzaba en imitar la voz de la princesa del pop, el jurado decidía no darle puntuaciones muy elevadas: dos cincos, un cuatro y un seis. Al ver esos 20 puntos, la participante se dirigía al jurado, muy molesta.

"Quiero decir una cosa: vengo todas las semanas, ya lo siento, sé que es muy difícil, creo que, a nivel imitación, ni una semana, igual una en Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar", le dice al jurado, provocando el aplauso del público. "Creo que es de lo que va este programa", añade.

"No tienes que venirte abajo", responde Florentino Fernández, "esto no es una cuestión de que lo hayas hecho mal o bien, es una cuestión de que la competencia es feroz". "¿Cuándo lo hago bien?", replica Yenesi, "si siempre quedo de las últimas". "Lo haces bien en todas las galas", responde Lolita.

"Me quedo con los mensajes que me manda la gente todas las semanas, menos mal que me mandáis eso porque si no...", concluye la concursante. Yenesi, como se puede ver en las imágenes, decide abandonar el plató mientras van a dar las puntuaciones de su compañero Goyo Jiménez, dejando a todos sorprendidos.

"No le falta razón", afirma Dani Mateo, "lo hace muy bien y es verdad que clava la voz y el estilo de la persona a la que imita, a lo mejor no se está valorando todo lo bien que lo hace". A pesar de ello, el presentador de Zapeando añade que "con Melody hemos tenido suficiente con el tema del mal perder".