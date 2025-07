El CEO de Astronomer dimite tras la pillada viral en la 'kiss cam' con una mujer que no era la suya en un concierto de Coldplay

A Andy Byron no se le va a olvidar nunca ese concierto de Coldplay al que asistió en Boston. Al que fue con una mujer que no era la suya, y en el que protagonizó la 'pillada' del año después de que la llamada 'kiss cam' les captase para ese momento beso que todos esperaban. Pero no, no fue así. Con el arte del disimulo siendo desconocido para ambos, al final el que fuese CEO de Astronomer ha presentado su renuncia tras ese incómodo momento en Massachussets.

Así lo ha comunicado la compañía en un comunicado que recogen en la 'BBC': "Andy Byron ha presentado su renuncia y la Junta Directiva la ha aceptado".

La misma llega después de que todo pasase de anécdota a algo más que serio. Después de que esa infidelidad viral pareció convertirse en un asunto de Estado tras un vídeo que ha dado la vuelta al mundo. Porque lejos de los memes y de las bromas, la empresa se tomó muy en serio todo el tema.

Tanto que antes de la renuncia de quien fuese su CEO emitieron el siguiente comunicado: "Astronomer está comprometido con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se ha iniciado una investigación formal sobre este asunto y pronto compartiremos más detalles".

Y los detalles fueron una suspensión de empleo y sueldo para Byron: "Pete Deloy, cofundador y director de producto, es actualmente el director general interino. Byron está suspendido".

"O tienen una aventura o..."

Todo sucedió en un concierto de Coldplay en la ciudad de Boston. En un momento dado, la 'kiss cam' pilló a dos personas abrazadas y mostrando evidentes gestos de cariño. En cuanto la cámara les captó, fue un 'tierra trágame' de manual con él y ella desapareciendo del foco.

Cómo sería la situación que el cantante del grupo llega incluso a bromear ante la escena: "Miren a esos dos. O tienen una aventura o son muy tímidos".

Tímidos no eran, pero una aventura sí que estaban teniendo. Él, CEo de Astronomer; ella, Kristin Cabot, directora de RRHH de la ya mencionada empresa. Una valorada en más de 1.000 millones de euros y que está especializada en datos e IA.

Kerringan, la mujer de Byron, ya ha borrado su apellido de casada en las redes sociales... lo que da a entender que el ya ex CEO de Astronomer va a pasar a la lista de solteros muy pronto.