Una mujer de barrio rico explica su truco para conciliar: "Siempre he tenido una persona para los hijos y otra para la casa"

"A mí no me ha resultado nada fácil conciliar. Tengo dos hijos mellizos de 12 años", respondía esta mujer de un barrio obrero a Thais Villas en un reportaje de una temporada pasada de El Intermedio. De los niños se ocupaba ella. "Él trabajaba y yo... era imposible conciliar y tuve que dejar de trabajar", lamentaba. Lo mismo le ocurrió a otra de las encuestadas en el mismo barrio, que se había quedado en casa para "comerse a sus hijos con patatas".

En cambio, una mujer de un barrio rico aseguraba que para ella había sido relativamente fácil, aunque "dentro de un orden". "Hombre, yo siempre he tenido servicio, la verdad. Siempre he tenido una persona para mis hijos y otra que hacía la casa", explicaba. Quien también contaba con "ayuda externa" era otra de las entrevistadas de la misma calle, aunque eso no impedía que se organizase "a la carrera". "Como todas", apostillaba. La mujer se quejaba de que una persona en casa para ayudar a la crianza de los niños "cuesta bastante": "La mitad de un sueldo bueno, mil y pico o así".

"Me ha resultado muy fácil porque cuando yo trabajaba no era la locura de horarios que tenéis ahora, que son terroríficos", decía otra señora del mismo distrito, que afirmaba que entonces tenía horarios muy cómodos. Además, explicaba que "hasta que los niños empezaron a ir al colegio" pudo permitirse pedir una excedencia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.