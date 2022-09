Santi Alverú visita el plató de Zapeando como Defensor del espectador para contar a los zapeadores los mensajes que los espectadores escriben sobre ellos. Como el de Carolina, que pide a Alverú que Dani Mateo y Valeria Ros repitan su baile de 'Dirty Dancing' que se hizo viral por la tremenda caída que protagonizaron en plató: "¡Estoy sangrando!", contaba la vasca.

"Cuando te vi pensaba que me ibas a coger tú, pero como te vi paradete...", explica Valeria Ros sobre cómo reaccionó cuando Dani Mateo se tiró hacia ella. Por eso, esta vez, cambian los puestos y es la vasca a la que levantan. Al ver que podría haber un final dramático, Cristina Pedroche interviene para ayudar a Dani Mateo a levantar a Valeria Ros. Un momento que termina con Dani Mateo tirado en la mesa sin poder moverse: "Qué daño me he hecho por gilipollas".