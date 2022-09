El Hormiguero ha estrenado su decimoséptima temporada por todo lo alto y con invitados de lujo, como Paz Padilla, que ha sido la última en visitar a Pablo Motos en la noche de este pasado miércoles y ha protagonizado la "entrada más loca" de todos los tiempos, según Valeria Ros. "Ni El Cigala", compara.

Tanto le ha gustado a la colaboradora vasca la entrada de Paz Padilla que se salta el guión de Zapeando y propone, en pleno directo, a Dani Mateo imitarla. Puedes ver en el vídeo principal de la noticia el terrible y cómico final de este salto, que acaba con ellos dos en el suelo y con la vasca sangrando. "¿Por qué has hecho esto?", no puede evitar preguntarle Quique Peinado, a lo que ella responde entre risas: "No lo sé".