Graciela Álvarez desvela una exclusiva en Zapeando sobre Dani Mateo: "¿Quién va a estar entrevistando a Channing Tatum y Scarlett Johansson por la peli 'Fly Me to the Moon'?". El presentador, que estará con los dos actores, invita a la zapeadora, si bien asegura que "tú no vienes por la peli", sino por Channing.

Dani tiene algunas dudas sobre cómo se pronuncia el nombre del actor, lo que Torito aprovecha para darle un "consejo de gay": "Cuando un tío está bueno, no hace falta saber su apellido", afirma.

María Gómez, por su parte, le desvela un truco que ella utiliza en las entrevistas cuando no se sabe el nombre del entrevistado: "Le digo '¿Cómo te gusta que te llamen?'", reconoce la zapeadora, que asegura que así "te va a decir su nombre y te lo va a pronunciar 'in live'". "Mi truco va a ser pedir traductor", zanja el presentador, que recuerda que "a mí ya se me fue Justin Bieber y no quiero tener más problemas con Hollywood".