La colaboradora, Elisa Mouliaá, muestra en el video principal cuáles son las cinco canciones más escuchadas en la plataforma musical Spotify. Una lista que no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo al presentador del programa, Dani Mateo.

En el último lugar, se encuentra la canción del exmiembro de One Direction, Harry Styles con 'As it Was', con más de 3,1 mil millones de reproducciones en la plataforma digital. Una canción publicada después de la pandemia en el año 2022, la situación sirvió al británico de inspiración, ya que estar encerrado le ayudó a componerla. Mientras que el número cuatro se sitúa 'Sunflower (Spider-Man)' de Post Malone y Swae Lee, una canción que se dio a conocer por formar parte de la banda sonora de la película de animación 'Spider Man: Un nuevo universo', y acumula ya 3,2 mil millones de reproducciones. Una cifra que no se termina de creer desde Zapenado, pues Miki Nadal ha comentado que tanto número se debe a que alguien se dejó la reproducción en bucle.

Mientras que el tercer puesto se lo lleva Lewis Capaldi, con 'Someone You Love'. Sin duda, la canción romántica por excelencia en las redes sociales, gracias a estas la canción de Capaldi acumula ya 3,3 mil millones de reproducciones. Por otro lado, la plata es para Ed Sheeran y su 'Shape of You', una de las canciones más icónicas del artista de habla inglesa con 3,8 mil millones.

Y antes de dar el oro de Spotify, los colaboradores han hecho una pequeña porra, y la única que ha conseguido acertar ha sido Cristina Pedroche, con 'Blindig Lights' de The Weekend. Tras conocer los resultados de las canciones más famosas de la plataforma digital, algo ha llamado la atención de Dani Mateo y eso ha sido la ausencia de su canción 'favorita'. El presentador, un poco indignado ha comentado lo siguiente: "Me parece que han descartado 'Baby Shark'".