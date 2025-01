Dani Mateo 'descalifica' a Feliciano López en pleno reto en Zapeando: "No vas a poder hacer ni el resto de pruebas"

Feliciano López visita 'Zapeando' para hablar de 'El desafío' y termina en 'El desvarío', un circuito de pruebas 'low cost' que Dani Mateo no deja ni terminar al extenista: "Se ve que no tienen mucha fe en ti", comenta en este vídeo.

Esta noche, Antena 3 emite el segundo programa de 'El desafío' y, para hablar de él, Feliciano López visita el plató de Zapeando. El extenista y concursante del espacio presentado por Roberto Leal se enfrenta también a los retos de Zapeando en 'El desvarío', donde debe superar un circuito que consta de varias pruebas 'low cost'.

La primera es 'las cajas trampa', donde debe recorrer un camino en el que algunas cajas son sólidas y otras vacías. Después tiene que colar una anilla sobre una roomba en movimiento y, finalmente, derribar un globo para que, cuando suba, entre dentro de un cubo.

Sin embargo, en el vídeo sobre estas líneas no consigue superar el tiempo de Susi Caramelo la semana pasada y termina descalificado por Dani Mateo: "Se ve que no tienen mucha fe en ti, porque nos tenemos que ir un momento a publicidad y no vas a poder hacer ni el resto de pruebas".