Dani Mateo conecta, como cada tarde, con el plató de Más Vale Tarde para conocer los principales temas que se tratarán durante el programa vespertino de la mano de sus presentadores, Cristina Pardo e Iñaki López. Pero en la conexión, más bien, vuelan los 'dardos' entre los zapeadores y los presentadores de MVT.

Quique Peinado no duda en lanzarle una pequeña pulla a Iñaki diciéndole que "el día que hagas una conexión y estés tumbado en la mesa ya mejor, cada día estás más echado...". Iñaki, con ironía, contesta al colaborador pero el que se lleva 'el golpe' es Dani Mateo ya le dice que "es para que las introducciones de Dani Mateo me pille apoyado, en cualquier momento puede soltar uno de sus conocidos chistes y esto me tiene que pillar agarrado a algo ".

Por su parte, Dani Mateo se decide a opinar sobre el fondo escogido por el programa al que compara con "un hotel de tres estrellas de la costa". Cristina Pardo le responde que "podía haber sido un fondo mucho peor habida cuenta de que ayer fue el día más lluvioso en Madrid desde 1860", algo que da pie a la presentadora para comenzar a presentar los temas que se verán en el programa.