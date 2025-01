Dani Mateo, sobre el baño de la princesa Leonor en el Juan Sebastián Elcano: "Le va a tocar compartir trono"

Zapeando analiza en este vídeo el viaje de la princesa Leonor a bordo del Juan Sebastián Elcano, entre clases, ejercicio y 'Paquito el chocolatero': "Yo solo pienso en la suerte que ha tenido Froilán de no tener que hacerlo", comenta Dani Mateo.

La princesa Leonor ya se ha embarcado en el Juan Sebastían Elcano, el buque escuela donde vivirá durante seis meses de instrucción. Aunque en las diversas paradas que hará en este viaje recibirá tratamiento de alteza real, dentro del barco será una más.

De hecho, como explica Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, tendrá tres compañeras de camarote y baño: "Le va a tocar compartir trono", ironiza. Isabel Forner, por su parte, señala que, además de las clases, también habrá momentos para "darlo todo".

Uno de los marineros desvela que a bordo existe la tradición de tocar todos los jueves en la cubierta 'Paquito el chocolatero', lo que para Nacho García hace de este barco algo histórico, "no porque lleve casi un siglo navegando, sino porque lleva decenas de veinteañeros y no van a escuchar reguetón". "Yo solo pienso en la suerte que ha tenido Froilán de no tener que hacerlo", apunta Dani.