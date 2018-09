LA ARISTÓCRATA CREARÍA UN EQUIPO DE DERECHAS Y DE IZQUIERDAS

Las pijas de Zapeando muestran su pena de que Carmen Lomana no se presente a la alcaldía de Madrid tras declarar en un programa que no le importaría, pero no está en sus planes. "Yo me habría pedido la cartera de Sanidad", afirma Cuqui antes de parafrasear con su compañera Puchi el eslogan que acompañaría a la rival de Manuela Carmena.