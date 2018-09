Carmena volverá a presentarse a la Alcaldía de Madrid: "Tuve dudas, pero hay que acabar todo lo que estamos haciendo"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que ha aceptado ser de nuevo candidata ante la insistencia de sus ediles, "jóvenes llenos de vida" que le han hecho ver que su proyecto está por concluir y que para ello era necesario que ella siguiese liderando el equipo.

"He estado con muchas dudas, siempre había dicho que un periodo electoral era suficiente y he cambiado de opinión porque tengo unos buenísimos concejales con una gran capacidad de seducción", ha añadido.

Acompañada por buena parte de sus ediles, Manuela Carmena ha comparecido en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para anunciar formalmente que opta a la reelección y que lo hará en una plataforma que -ha dicho- no creará ella misma sino que espera que surja del conjunto de la ciudadanía de Madrid y de las fuerzas progresistas.

"Siempre he dicho que un periodo electoral era suficiente pero he cambiado de opinión", ha admitido la alcaldesa. Carmena ha dicho que en su decisión han influido no solo los concejales sino también muchas personas que le han pedido continuar. "El sábado por la mañana en el Mercadona me lo pidió un chico muy majo", ha comentado la alcaldesa.

La alcaldesa, que pretendía informar de su decisión la semana próxima en el debate del estado de la ciudad, ha comunicado su intención "por deferencia" a Pablo Iglesias, y también mandó un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pese a las preguntas de los periodistas, Carmena no ha revelado quién la acompañará en su lista electoral y ha advertido además de que aún no estamos en periodo electoral y que ella seguirá actuando como alcaldesa, sin referirse a su candidatura hasta convocarse los comicios.

Sí ha dicho que buscará a "los mejores", a progresistas que quieran incorporarse a su lista como ciudadanos, con independencia del partido del que procedan, incluido el PSOE. Y no ha revelado quién será su número dos. "Mi propuesta es que yo estoy dispuesta a ser candidata con una plataforma que se ha de crear, yo no la voy a crear", ha insistido.

Ha añadido que Ahora Madrid fue "un gran invento" y con él se dio un "gran paso adelante" aunque el espacio futuro tendrá características "absolutamente nuevas, como necesita Madrid" y lo construirán los ciudadanos y las fuerzas progresistas de la ciudad. Además se ha comprometido a agotar la legislatura, al igual que hizo en la campaña de 2015, y se ha mostrado convencida de que seguirá trabajando como hasta ahora porque, ha bromeado, ser alcaldesa la ha "rejuvenecido".

Carmena ha quitado importancia a las críticas procedentes de parte de su grupo municipal, en concreto de los concejales de Ganemos Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán, que no han estado arropándola en su rueda de prensa al igual que otros como Guillermo Zapata, Celia Mayer o Javier Barbero.