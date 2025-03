El cumpleaños soñado de Joaquín: así apareció por sorpresa Jennifer López para felicitarle

El último episodio de 'El capitán en América' también coincidía con el cumpleaños de Joaquín, para el que su mujer, Susana Saborido, había preparado una sorpresa inolvidable: presentarle a Jennifer López.

"No sé si estás preparado para este momento", le comentaba Susana al exfutbolista, que se emocionaba al ser sorprendido por la cantante neoyorkina. "Yo intenté que fuera Jennifer López, pero como no pudo ser, me tuve que ir al plan B", confiesa la sevillana ante la cámara.

Joaquín, todavía sin ser consciente del que se trataba de Connie Peña, su doble oficial, le ofrecía su casa de Sevilla y de Marbella para "cuando vengas a España". "A mi ayer me dijeron que me parecía a Meghan Markle, si Joaquín quiere invitarme a Marbella, podemos hablarlo", reacciona María Gómez.