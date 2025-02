La reacción de las hijas de Joaquín y Susana Saborido cuando sus padres se insinúan en su noche de bodas: "Me está empezando a dar asco"

"No paráis"

Susana Saborido y Joaquín regresan al hotel después de su boda en Las Vegas con todo el subidón que se les presupone a unos recién casados, como vemos en este fragmento de 'El capitán en América' rescatado por Aruser@s. "Que esta segunda boda sirva para que vuelva la chispa del amor", dice él mientras sonríe a su esposa, que le recuerda que "tiene el ojo malito".

"Eso no pasa nada, me pongo yo una toallita aquí y hacemos 'Piratas del Caribe' en Las Vegas", responde el exfutbolista. Susana acaba entrando en el juego. "La verdad es que ya toca", dice con una sonrisa cómplice que provoca las carcajadas de su marido.

Sin embargo, a sus hijas, que están presenciando toda esta conversación, el chascarrillo no les ha hecho ninguna gracia. "Me está empezando a dar asco", asegura una de ellas. "Ya está, es que no paráis", les afea la otra.

En el plató del programa matinal capitaneado por Alfonso Arús, los colaboradores no pueden evitar las carcajadas.