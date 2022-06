Paula Arcila y Ana María Simon debaten en el plató de Zapeando sobre manías con Lorena Castell, Valeria Ros, Iñaki Urrutia y Cristina Pedroche. Además, la presentadora pregunta a sus compañeros por cuál es la manía que no toleran en una pareja.

Y hay para todos los gustos aunque Valeria Ros, como casi siempre, es la que más sorprende. Y es que la zapeadora afirma que no soporta que "desaparezcan": "En cuanto me dormía el tío desaparecía de la cama, no me lo podía creer, escapaba en cuanto me dormía". Descubre más respuestas de los zapeadores en el vídeo principal de esta noticia.