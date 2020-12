A punto de terminar el año, Cristina Plaza visita el plató de Zapeando para hacer balance de Internet en 2020. Y es que Tik Tok, la red social más famosa del planeta, ha publicado su ranking con sus vídeos virales de 2020.

Además, Plaza explica que esta lista no solo se basa en los vídeos más vistos: "Su algoritmo especial no solo se basa en la visualizaciones sino también tiene en cuenta el impacto que sus contenidos tienen entre sus usuarios". Una de las protagonistas de este ranking es Caitlin Reill, una actriz que se ha vuelto mundialmente famosa pro sus parodias "sobre gente que todo el mundo odiamos como compañeros de trabajo insoportables". Pero no es la única, descubre los tres vídeos más vistos en Tik Tok en este análisis de Cristina Plaza.