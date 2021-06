¿Cuál es el peor momento que han pasado en unas vacaciones? Cristina Plaza recuerda el mal rato que pasó cuando al aparcar mal el coche en una carretera estrecha un hombre pasó por encima del vehículo en pleno Madrid.

"Me dijo que como tenía el coche ahí y no podía pasar, me pasó por encima, yo lloraba...", afirma la joven, que manda un consejo a los espectadores: "Tened cuidado con el coche". "Igual era tu ex, que por no encontrarse con la ex en Madrid", bromea Dani Mateo en referencia a las polémicas palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su campaña electoral.