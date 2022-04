María Castro, Eva Ugarte y Justina Bustos han visitado el plató de El Hormiguero para hablar de su nueva película, 'El juego de las llaves'. Sin embargo, como explica Dani Mateo, "de lo que todo el mundo está hablando en los medios y las redes sociales es del look de una de las invitadas". Y es que Justina Bustos llevaba un vestido que le transparentaba los pezones.

"Mucha gente la critica, es algo para no creerse a estas alturas de la historia", destaca Dani Mateo, que lamenta también la gente que la defiende porque "no hace falta". "Es muy antiguo esto", destaca Cristina Pedroche, que afirma que "está guapísima". Una opinión que comparten Lorena Castell y María Gómez. "¿Te vas a poner tú el vestido? no, pues a quién le importa tu opinión", señala Castell mientras María Gómez manda otro mensaje: "Esto se resume así, ¿son tus tetas? no, son las suyas, pues las enseña si quiere". Puedes ver el contundente alegato de las tres zapeadoras en el vídeo principal de esta noticia.