Cristina Pedroche se muestra emocionada en Zapeando por su cumpleaños, pues explica que cumple 35 años, pero se trata del "primero de madre". Aunque Dani Mateo no está muy convencido de que la cifra sea correcta: "Si yo te conocí con 21 y tengo yo 35 ahora... ¿qué ha pasado? Hay unos años que no recuerdo".

"Nos hacemos mayores, más maduros, más felices", apunta la de Vallecas, y Valeria Ros le pregunta cómo lo va a celebrar, ante lo que esta le asegura que lo celebra todos los días con su hija cuando me despierta por las mañanas. "Si, bueno, en serio", le espeta la de Getxo.

"Estoy ñoñísima", confiesa, aunque cuenta que se ha propuesto no llorar y, "de momento, no estoy llorando de tristeza, de felicidad un poco", dice. Además, explica que tiene planes con su marido; "Iré con Dabiz y me tendrá alguna sorpresa preparada". "Creo que tienen un 2x1 en Goiko", bromea Dani Mateo.