Quique Peinado pregunta en el plató de Zapeando a Cristina Pedroche si ya se le han pasado las ganas que tenía de tener un poni, algo que la propia zapeadora confesaba en sus principios en televisión.

"Bueno, a ratos", reconoce Pedroche, que destaca que "un poni es una cosa muy bonita". Pero, ¿por qué no lo tiene? ¿y perros y gatos? ¿por qué la zapeadora no tiene mascotas? Cristina Pedroche lo explica en el vídeo principal de esta noticia, donde también confiesa que una vez quiso un "minicerdo", pero, finalmente, decidió no tenerlo.