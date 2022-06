Dani Mateo conecta con "la casa de los López-Pardo", el plató de Más Vale Tarde donde los presentadores cuentan los temas de los que hablarán en el programa. Sin embargo, nada más conectar Dani Mateo e Iñaki López comienzan a bromear sobre sus looks, completamente idénticos.

"Llevamos el uniforme corporativo", destaca Iñaki López, que bromea sobre que al acabar los programas tanto Dani Mateo como él se ganan un sobresueldo "poniendo copas en cócteles". Pero no solo eso, Cristina Pardo e Iñaki López celebran la victoria de Rafa Nadal en Roland Garros y confiesan que han tenido en plató una televisión donde seguían los partidos en directo. Y no solo eso, sino que Cristina Pardo desvela cómo se iba a poner la americana amarilla que lleva en este vídeo el viernes pasado y el motivo relacionado con Rafa Nadal por la que no se la puso en ese momento. Descúbrelo en el vídeo de arriba.