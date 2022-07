Tras despedir a Boticaria García, que hace un adelanto sobre su sección de este lunes, a Valeria Ros le surge una duda relacionada con la belleza del cutis en los adolescentes: "¿Vosotros no cogíais la planta de aloe vera y os la echabais por la cara para los granos?". "No, yo iba a la farmacia y pagaba dinero", responde Iñaki Urrutia, aunque María Gómez sí reconoce que lo "recomendaban mucho".

Es justo en ese momento cuando la colaboradora vasca hace una confesión que deja a todos sin palabras "A mí me lo hacía mi ex. Mi primer novio, Álex", aclara. "Ya sabéis por qué es su ex", no puede evitar bromear acto seguido Dani Mateo, sin poder contener la risa. Puedes ver este cómico momento que se ha producido en Zapeando, en el vídeo principal de la noticia.