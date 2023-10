Sonsoles Ónega se convierte en la ganadora del Premio Planeta con su novela 'Las hijas de la criada', presentada con el título provisional de 'Otoño sin ti' y bajo el seudónimo de Gabriela Monte. Un sobrenombre que, reconoce, tiene "un significado especial en parte", pues señala que escogió el apellido de una persona muy querida por ella y el nombre es el que elegiría si tuviera una hija.

Aunque aclara que intentó que tuviera "un poco de coherencia íntima, porque no significa nada el seudónimo". La periodista cuenta en Zapeando que no había dicho nada a nadie "para no defraudar" en caso de no conseguirlo y admite que le ha hecho "una ilusión bárbara".

"No sabía dónde me iba a llevar, lo que iba a pasar, si iba a resistir la presión de escribir con este trabajo nuestro tan exigente pero todo ha salido razonablemente bien", comenta, y explica que "esa tentación de renunciar está ahí porque es duro y es esclavo escribir, requiere espacios de silencio y concentración y cuesta encontrarlos en una casa con hijos pero al final, las vocaciones hay que cumplirlas". La presentadora indica que entre novela y novela han pasado tres años y destaca que "ahí se nota que soy escritora a tiempo parcial".