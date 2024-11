Un conductor da positivo en un control de alcoholemia y termina estampando su coche contra la grúa

El conductor, a pesar de que mostraba signos de embriaguez, no dudo en afirmar frente a las cámaras de televisión que no había bebido. Además, a pesar de su estado, un policía el permitió mover su vehículo.

Quique Peinado presenta un vídeo con el que, como afirma, quiere dar "dos consejos para la ciudadanía". El zapeador indica que si se ha bebido no se debe coger el coche y, por otro lado, "si os han pillado... no atendáis a los medios para negar que habéis bebido". Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un conductor argentino da positivo en un control de alcoholemia y, no contento con ello, afirma, frente a unas cámaras de televisión, que se le había ido el acelerador, visiblemente borracho. "Se me fue el pedal, tengo caja automática", se justifica.

El añade que estaba yendo a trabajar. Una periodista le pregunta si él está bien y el conductor responde que sí, que simplemente está esperando "que pase este kilombo". "No hay nada que ocultar y que esconder", afirma. La periodista le indica que le nota "algo de olor a alcohol". Pero él sigue negando que haya bebido.

A pesar de que el hombre muestra signos evidentes de embriaguez, uno de los agentes le pide que mueva su vehículo para que se lo lleve la grúa. Este termina estampando su vehículo contra la grúa que tenía que recogerlo. Y todo, de nuevo, frente a las cámaras de televisión. "Yo, ya puesto, le haría llevar la grúa a él", comenta Iñaki Urrutia.