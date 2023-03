Este jueves se ha vivido un momento histórico de la televisión después de que Rafa Castaño completara El Rosco de Pasapalabra del tirón y se llevara el bote más alto de la historia del programa, un total de 2.272.000€. Pero, "¿cómo has podido mantener el secreto tanto tiempo?", le pregunta Dani Mateo, a lo que él responde: "Tanto Orestes como yo estamos muy acostumbrados a que nos pregunten, entonces cuando Antena 3 lo anunció llevaba grabado 3 semanas".

Por eso reconoce que le tocó hacerse "un poco el tonto" y prefirió "no salir mucho a la calle esos días". A esto se suma que le pidió a sus padres que si les preguntaban en la calle dijeran que "no sabían nada o que no les había dicho nada", algo que tuvo el efecto contrario entre sus conocidos, que se pensaban que Rafa Castaño no era el ganador del bote sino su contrincante.

En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar la entrevista de Rafa Castaño, que también explica que hubo una 'filtración fake' de un youtuber, que se inventó que el ganador del bote era Orestes. ¿Cómo reaccionaba Rafa cada vez que lo escuchaba?