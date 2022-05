Boticaria García lo ha vuelto a hacer. Después de volverse viral por sus bailes en Pasapalabra, ahora la hemos visto darlo todo en la feria de Sevilla, tal y como muestran estas imágenes que ella misma ha compartido en su Instagram. "Es una estrella del flamenco como España no ha conocido desde Camarón", exclama Dani Mateo al ver cómo se entrega a las sevillanas. Acto seguido, la experta en farmacia no puede evitarlo y contesta: "Yo sé que estáis orgullosos de mí, porque una señora de Cuenca, como soy yo, se hubiera puesto a mirar cómo la gente se divertía. Pero yo me metí hasta el fondo", reconocía a sus compis.

Tras ver las imágenes y a Boti dando vueltas sola en mitad de una caseta mientras mueve las manos como "si se hubiera electrocutado", Dani Mateo le pregunta: "Pero, ¿quién te ha enseñado a bailar sevillanas, Spiderman?". No te pierdas su divertida respuesta y el pique con Dani Mateo, que te dejamos en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.