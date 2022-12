Luis Zahera ha visitado el programa Land Rober de la televisión gallega y allí ha gastado una broma telefónica en la que ha vuelto a "demostrar que es un actorazo", destaca Dani Mateo. Y, es que, le tocó interpretar un "papelón" nunca antes visto: tuvo que hacerse pasar por un técnico de climatología en apuros.

"Estoy en el departamento de estadística y tenemos que cerrar unos contenidos y es por si me podía facilitar ahora mismo el tiempo que hace en su ciudad", pidió al hombre que se encontraba al otro lado del teléfono. "Joder, es que me quedo de piedra. ¡A estas horas de la noche! Dígame para que, por lo menos, no le echen", contestaba enfadado.

Entonces el actor le pidió que comprobara el tiempo, pero no contento con su respuesta, le volvió a pedir que se asomara a la ventana para "asegurarse" de que no estaba lloviendo: "¿No tenéis otra cosa que hacer más que llamarme para tomarme el pelo? Esto es la hostia". Puedes ver el final de esta broma telefónica, que acaba con final feliz, en el vídeo principal de la noticia: "Ya podrían haber sido de El Hormiguero y me llevaba una tarjeta de 3.000€", acabó bromeando el hombre.