En Finlandia se ha celebrado un concurso de abrazar árboles y en su última edición España también ha tenido representación gracias a Misha del Val, un artista del País Vasco afincado en el país nórdico. Misha, además, ha logrado llevarse el premio de "Abrazo dedicado".

Como explica a Zapeando, en su caso lo que hizo para ganar fue "entonar con la sensibilidad del bosque". Él lleva 10 años viviendo en el norte de Finlandia y, como indica, los bosques "son parte de su vida". Sobre la intención que tiene la práctica de abrazar árboles, Misha indica que a él le ayuda a sobrellevar, por ejemplo, cuando tiene un mal día. "Es como si me pasasen un peine que se lleva todo lo que pesa", explica.

En cuanto a su vida en Finlandia, las temperaturas pueden llegar a los 30 grados bajo cero pero, afirma, que él está "de lujo". "A cierta temperatura ya solo vas a la calle cuando hace falta", añade. Miki Nadal, por su parte, quiere saber si, al igual que hay personas tóxicas, hay árboles que no dan ganas de abrazar. "No me he encontrado ninguno todavía", responde, "abrazar árboles no es una cosa mecánica, no abraces a todos".