"A ver con que cara crees las excusas de tus hijos para no hacer los deberes después de ver a esta chica de Santa Marta, Colombia", anuncia Isabel Forner. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la joven, que va incluso con el uniforme del colegio, va haciendo los deberes mientras está montada en una moto en marcha.

El vehículo está avanzando por una carretera y unos chicos la graban desde un coche mientras alaban que la chica haga la tarea en esa situación. "No hay excusa", se les escucha decir, "quien no estudia es porque no quiere". "Será muy buena estudiante excepto si está estudiando el código de circulación", afirma Isabel, "ahí no lleva casco nadie".

"La entiendo a esta chiquilla, yo también era de los que dejaba los deberes para última hora... pero esta chica me ha adelantado por la derecha", comenta Miki Nadal. "Igual es que trabaja para un sitio de estos que va contando el tráfico de las carreteras pero tienen pocos medios o es un radar de Santa Marca", concluye Dani Mateo.