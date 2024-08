San Sebastián de los Reyes ha acogido la primera macroboda de España y Jiaping Ma no podía faltar. La reportera de Zapendo se ha desplazado hasta esta ciudad de Madrid para ver cómo han vivido las parejas y todos sus invitados este evento tan novedoso.

Jiaping charla con el hijo de uno de los novios que le cuenta que, aunque se imaginaban una boda más familiar, es un orgullo para ellos que su padre forme parte de la macroboda. Otra chica le explica que ella se casa el año próximo y que ha ido para coger ideas para su enlace aunque tiene claro que ella no quiere casarse en una macroboda. "Quiero ser la protagonista", confiesa.

Otro vecino de la localidad tampoco se muestra muy convencido de este formato de boda. "Son algo íntimo y bodas en grupo no lo termino de ver", afirma. Jiaping se acerca a dos mujeres que también están a las puertas de la iglesia mirando y les pregunta que si han venido por el dicho que afirma que "de una boda sale otra boda". "Uy no, llevo 39 años casada y ya tengo bastante", responde una, "el ramo que no lo tiren para acá que no lo quiero".

Uno de los padrinos explica a Jiaping que él está "encantado" con este tipo de bodas. "Es una alegría que se case una pareja, si se casan 18...", afirma. Jiaping aprovecha, además, para pedirle a una de las novias que tire el ramo hacia donde esté ella.