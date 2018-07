¡¿CHE-CHE-CHE-CHENOA?!

Anna Simon intenta demostrar que el mítico cántico futbolero de ''Lo, lo, lo, lolo, lo' vale para todos los nombres y no sólo para los futbolistas. Jon Plazaola, Ana Morgade o Leo Harlem se arrancan con ello, pero a Chenoa no le sale igual. "Lo has intentado meter con calzador", le dicen.