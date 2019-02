Chenoa y Bustamante compiten para ver quién tiene más "flow": "Lo que has hecho lo hace cualquiera, no es para tanto"

Miki Nadal repasa los momentos de David Bustamante en 'La Voz' y elogia su "movimiento de pelvis" en los bailes que se marca en el programa: "Espero que tengas un buen seguro porque de algún 'caderazo' puedes dejar a alguien tuerto".

Sin embargo, Chenoa no está del todo de acuerdo y le dice: "El flow que has hecho lo hace cualquiera, no es para tanto". Tras esto, Frank Blanco reta a los dos cantantes para que demuestren quién imita mejor los "andares de un macarra de polígono" y los "de un modelo de pasarela al que se le mete la ropa interior por el ano".

¿Quién habrá ganado? ¿Cuál habrá sido el veredicto del jurado? Descubre la divertida escena que nos han dejado en este vídeo de Zapeando.

