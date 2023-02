Dani Mateo abre debate en el plató de Zapeando: "¿De qué grupo sois, ¿team chándal o team variado? "Team chándal total", afirma Lorena Castell, que explica que va "variando" sus looks: "Uso la misma ropa para diferentes cosas y te vas cambiando partes de arriba o de abajo". Además, la zapeadora catalana confiesa que a veces va mas allá y para ir al colegio de su hijo en la parte de arriba lleva el pijama.

Por su parte, Isabel Forner afirma que cree que a ella no le queda bien el chándal: "A mí el chándal solo me gusta para hacer deporte, no me veo favorecida". "Lo intenté en el confinamiento porque se llevaba y era chic, pero en mí quedaba como un saco de patatas", explica la periodista deportiva, a la que Miki Nadal recomienda que se quite los oros la próxima vez que se ponga chándal.