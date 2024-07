Durante la última aparición de La Pija y la Quinqui en televisión, el tema de la edad se convirtió en uno de los puntos más comentados y esperados. En la visita, Miki Nadal 'reveló' las edades de los populares influencers: Carlos Peguer, conocido como la Pija, tiene 32 años, mientras que Mariang Maturana, la Quinqui, cuenta con 29 años.

El tema de la edad, como era de esperar, no pasó desapercibido y se convirtió en un elemento central de la conversación. Sin embargo, esta revelación no le cayó del todo bien a Peguer, quien, en tono de broma, acabó ‘enfadado’ con Dani Mateo por insistir en que parecía tener más de 25 años. "¡Yo a ti no te he insultado!", exclamó Peguer con humor, en respuesta a las constantes bromas sobre su edad.