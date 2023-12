La tiktoker Carla Baquedano ha participado en Zapeando para hablar sobre su famoso vídeo. En él presenta, de una manera bastante profesional, los ligues que ha tenido durante el 2023. Las imágenes han conquistado las redes gracias a las divertidas reacciones de sus padres, Mari Carmen y José Manuel.

Dani Mateo ha hecho un repaso rápido de los ligues que presenta en su vídeo y ha querido saber por qué ha decidido bajar de los nueve ligues de 2023 a los dos que se ha propuesto tener en 2024. La joven ha explicado que no es que quiera bajar es que son los objetivos que tiene ahora mismo.

Sus padres han hablado también sobre su opinión en torno al vídeo de su hija. Su padre ha sido muy claro afirmando que con sus hijos hablan muy habitualmente sobre sexo pero que se enteraron de todos los ligues en el vídeo, de ahí sus caras. Su madre, por su parte, ya conocía algunos ligues de Carla ya que ella se lo suele contar. Carla ha explicado que, tras el vídeo, le preguntaron de todo aunque ella les contó hasta "un límite".

No es la primera vez que Carla graba este vídeo con sus padres. José Manuel explica que la primera vez que lo grabó no se lo creía. "Me pinchan y no me sacan sangre", ha afirmado. A pesar de ello, no han dudado en manifestar que disfrutan mucho grabar los vídeos con su hija.