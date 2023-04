En Semana Santa las carreteras se llenan de coches y toda precaución es poca. Por eso, desde Zapeando quieren "apoyar la nueva campaña de la DGT para concienciar al conductor", comenta Dani Mateo, que muestra los nuevos carteles personalizados que ya se pueden ver en las carreteras.

"Ahora ya no veréis un frio 'Póngase el cinturón por favor'", sino "Carmen, cinturón por favor", explica, ya que han añadido el nombre de personas aleatorias y no vale no darse por aludido: "Si te llamas luisa póntelo también porque es para todos".

Pero no hay novedad sin sus memes, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia, donde los zapeadores recopilan los mejores que han visto en las redes sociales como: "El carril derecho existe, Manolo" o "Los BMW también tienen intermitentes".