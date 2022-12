Después de muchos días de votación y de secretismo por parte de los colaboradores, por fin se ha resuelto el misterio. El look que han elegido los espectadores de Zapeando con sus votos para que Dani Mateo diera las Campanadas de 2022 junto a Cristina Pardo ha sido el disfraz de ¡Dany Mercury!

A pesar de que el deseo de la mesa de Zapeando y el de Josie ha sido en todo momento verle vestido de Pink Kong, finalmente los espectadores han tenido piedad con él y se han decantado por este look para que dé la bienvenida al 2023 desde la Puerta del Sol. Eso sí, Dani Mateo ha brillado con luz propia gracias a su camiseta imperio que le hacía tipazo y a su corona con detalles dorados culminada con 'pedrería'. Por no hablar de su elegante capa roja "con pelo", que ha sido el broche de oro a este divertido estilismo.

"Estoy empezando a ponerme nervioso"

Dani Mateo no pudo evitar ponerse nervioso al ver entrar los tres trajes de Las Campanadas en el plató de Zapeando y, aunque él mostró su preferencia por el de Dany Mercury, todos querían que llevara el de Pink Kong con el "torso al descubierto". Puedes ver cómo le habrían quedado el resto de trajes en este vídeo, donde también te dejamos las reacciones del presentador a cada uno de los looks.

"¡Quiero ver a Pink Kong!"

No ha podido ser. Pero Josie también quiso que Dani Mateo luciera el traje de Pink Kong en Las Campanadas. Puedes ver en este vídeo su alegato a favor de este look de terciopelo rosa: "¡Nos lo merecemos! Me interesa mucho como espectador".

El año pasado también fue de músico

No es la primera vez que Dani Mateo luce un disfraz de músico para dar las Campanadas. El año pasado la audiencia también decidió que fuera de artista, concretamente de ElTonton John. Recuerda cómo fue vestido con su traje rosa con pedrería, botas plateadas con tacón y sombrero, en este vídeo.