La 'caída en serie' de una familia al salir de casa: "Ahí antes tenían una piscina y no se acordaban"

A veces la puerta de casa se convierte en tu peor enemigo. Así lo tuvo que sufrir una familia de Estados Unidos al caerse varios de sus miembros uno detrás de otro. La cámara de la entrada captó el momento, que se puede ver en este vídeo.

Hay veces en que salir de casa se convierte en un auténtico infierno. Si no que se lo digan a una familia de Estados Unidos que vio cómo la puerta de su casa se convertía en su peor enemigo.

Así se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde varios de los miembros de la familia tropiezan en el mismo sitio y acaban en el suelo.

Ante esta situación, Nacho García recuerda esos momentos en los que vamos a una casa sin saber muy bien qué llevar. Nos solemos decantar por una botella de vino, o el postre, pero en este caso el zapeador lo ve claro: "Una señal de cuidado con el escalón".

"Yo más vino no les llevaría", apunta Dani Mateo, mientras que Miki Nadal cree que "ahí antes tenían una piscina y no se acordaban".

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