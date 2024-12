De un busto de Fraga a una muñeca fea: estos son los objetos más extraños que se venden en Wallapop

El portal de venta de productos de segunda mano Wallapop a veces aloja productos del todo extraños. Un ejemplo de ello es el busto del político gallego Manuel Fraga que se vende por 3.500 euros. "¿Quién puede querer a Fraga en su recibidor?", se pregunta Dani Mateo.

Pero este objeto decorativo no es el único producto extraño que puede encontrarse. Como muestra Quique Peinado, hay un vendedor que vende una muñeca utilizando los siguientes términos: "Muñeca fea de co*****". "Es la fealdad hecha muñeca, es que es jodidamente fea. Acepto ofertas porque me repele verla en casa", añade en su descripción. "Se la regalaría al Dioni... parece su hija", comenta Dani.

Otro usuario, por su parte, ha decidido vender "repuestos de cucaracha" por el módico precio de seis euros. "El vendedor explica su estado y aclara que ya lo ha dado todo... vamos que no es una cucaracha nueva, es de segunda mano", comenta Miki Nadal.