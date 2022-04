El presentador de Zapeando, Dani Mateo, ha conectado en directo con Cristina Pardo e Iñaki López para hablar sobre la actualidad. "Somos muy afortunados porque como trabajamos hasta las 20:00 horas nos libramos de la operación salida", ha comentado Pardo nada más comenzar la conexión, tras lo que López ha empezado a hablar de las escapadas por el puente, aunque al final ha acabado hablando del IPC.

"No podemos dar buenas noticias ni cuando nos lo proponemos", ha afirmado el presentador de Más Vale Tarde, a lo que Cristina Pardo le ha respondido: "Ha sido tu culpa. Íbamos bien. No sé por qué has metido esa morcilla ahí". En ese momento, el propio Iñaki ha reconocido que estaba "hablando de vacaciones" y se ha caído "hacia el IPC". "Iñaki ve alegría y la quiere chafar", ha expresado, por su parte, Quique Peinado, tras lo que López ha intentado hablar, pero su compañera le ha cortado: "¡Que te calles ya!".