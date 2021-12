Boticaria García visita el plató de Zapeando para hablar sobre cómo afecta el coronavirus a los niños y niñas y los pasos a seguir si su test PCR da positivo. ¿Cuánto debe durar el aislamiento si el niño o niña está contagiado? "Primero no debe acudir al centro escolar y debe quedarse en su casa aislado como mínimo diez días", explica la experta, que detalla que "son diez días siempre y cuando los tres últimos días no haya tenido síntomas". Pasados esos diez días, el protocolo no indica que haya que hacer otra PCR pero es recomendable hacer un test de antígenos.

Además, si un pequeño de una clase da positivo, ¿qué tienen que hacer el resto de niños?, ¿qué niños son contagios estrechos? Boticaria García explica en el vídeo principal de esta noticia el protocolo general y detalla más claves sobre la vacunación infantil.