Boticaria García visita el plató de Zapeando para despejar todas las dudas sobre la vacunación del COVID y sus posibles efectos secundarios. Por ejemplo, María Gómez pregunta a la experta por los bultos o ganglios que les ha salido a algunas personas tras la tercera dosis. ¿Cómo hay que actuar?

Boticaria García explica en el vídeo principal de esta noticia que "no hay que Urgencias" ya que es "algo muy normal": "A mí me pasó también, puede aparecer en la axila o en el cuello, a mí me salió un bulto en la axila, pero lo mismo que me llegó se fue a los dos días". "A mí no me dolió, aunque hay a gente a la que le molesta algo, pero puedes tomar ibuprofeno", detalla la experta. Puedes ver su análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.