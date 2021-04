La dieta keto está de moda. Esta rutina alimentaria es seguida por famosos como Halle Berry, Adriana Lima, Kim Kardashian, Lorena Castell o Lebron James pero, ¿cuáles son sus riesgos y beneficios?

Boticaria García ha explicado en Zapeando cómo funciona: "Al no comer hidratos de carbono y no tener azúcar en sangre nuestro cuerpo fabrica alimento a partir de las grasas". No se trata de pasar hambre sino de engañar a las células para que tire de las reservas de grasa, pero no es tan sencillo. Puedes descurbrir los motivos en el vídeo principal de esta noticia.

¿Hay larvas en las mascarillas?

Boticaria García desmonta los argumentos de la influencer Marina Yers y el rapero Flowzeta con datos científicos. Y no, las mascarillas no poseen larvas en su interior. Puedes verlo en este vídeo de Zapeando.