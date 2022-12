Boticaria García analiza en el plató de Zapeando la bronquiolitis, una infección respiratoria muy contagiosa que afecta, sobre todo a los niños menores de dos años. Además, la experta explica el tratamiento para una bronquiolitis: tomar paracetamol o ibuprofeno y no usar antibióticos.

"Es importante, los antibióticos no sirven contra los virus", explica la experta, que muestra en el vídeo cuál es el símbolo de resistencia para los antibióticos. "No se debe administrar ningún medicamento que no haya dado el pediatra", insiste Boticaria García, que explica con qué síntomas hay que ir al pediatra, como la dificultad para respirar o si está pálido o tiene las uñas o los labios azulados.